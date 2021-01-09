Представители общественного движения «Донецкая Республика» продолжают помогать жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В начале января активисты доставили малообеспеченным семьям из Ясиноватой и поселка Красный Партизан необходимый бытовой инвентарь. Побеспокоились и о детворе - ей вручили сладкие подарки и наборы для творчества. Об этом сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».- Помогли не только взрослым, но устроили также небольшой праздник детям из прифронтового поселка. Уверен, что сможем организовать еще не одну благотворительную акцию и улучшить жизнь каждого из жителей Ясиноватского района, - сказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.В качестве гуманитарной помощи нуждающимся общественники также передали в прифронтовой район изделия медназначения и 11 электроплит.Читайте такжеВ пункте пропуска «Успенка» откроется магазин Duty FreeЭто позволит приобретать качественные товары по доступным ценам (подробнее)