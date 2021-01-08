Магазин беспошлинной торговли будет открыт в пункте пропуска «Успенка» на границе ДНР и России в этом году. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Министерстве доходов и сборов Республики.- Это позволит людям, выезжающим за пределы Республики, приобретать качественные товары по доступным ценам, - сообщили в Министерстве доходов и сборов.В магазине будут представлены сигареты, парфюмерия, спиртное, кондитерские изделия, украшения. Напомним, что на этом участке границы уже есть один магазин Duty Free у российского пропускного пункта.Duty Free - магазины беспошлинной торговли, которые располагаются на нейтральной территории у таможенных пунктов пропуска. В них продаются товары по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлин и НДС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«История большой беды маленького человечка»: 3-летний Леня Шкурко борется со смертельной болезньюНа лечение необходимо собрать 300 тысяч рублей (подробнее)