В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили об открытии сбора денег на противорецидивную терапию трехлетнего Лени Шкурко.Мальчик борется со смертельной болезнью. Медики диагностировали эмбриональную рабдомиосаркому мочевого пузыря – опухоль, характерная для детей раннего возраста.- Леня Шкурко в свои три года вынужден быть сильным - рак не оставил ему другого выбора, - говорят волонтеры. - Детство этого малыша навсегда изменилось год назад. Именно тогда родители впервые услышали страшное и непонятное слово «саркома».Мама Лени вспоминает, что болезнь наступила резко, быстро и страшно.- Малыш просто сходил в туалет... кровью. Несколько раз. Дальше все, как в тумане. В панике мы бросились в больницу. Целую неделю Лене делали уколы антибиотиков, - рассказывает женщина. - Но все было безрезультатным – кровотечения не прекращались, не спадала высокая температура. Врачи приняли решение о переводе нас в Республиканскую детскую клиническую больницу Донецка.По словам мамы мальчика, рак - это не просто страшно - это как замедленный фильм ужасов.- Невыносимо видеть каждый день своего ребенка лысенького, окутанного трубочками и измученного болью, - говорит со слезами на глазах. - Сейчас, уже пройдя 12 курсов химии, 28 сеансов лучевой терапии, которые мужественно вытерпел мой сыночек понимаю, что сдаваться нам никак нельзя! Новый год мы начинаем с противорецидивной терапии, а это аж 12 блоков. Я так хочу, чтобы сыночек победил эту заразу и жил! Силы мы найдем, я верю только в лучшее!На лечение необходимо собрать 300 тысяч рублей.Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:+380714361061+380713524822Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryhРеквизиты ФондаАО \\"Тинькофф Банк\\"ИНН 6165222817БИК 044525974к/с 30101810145250000974р/с 40703810000000713460Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)WebMoney R924144715246PayPal: E-mail: vremya.dobryh@mail.ruЯндекс Деньги 410018194814385ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Онкология – не приговор!» Как донецкие волонтеры помогают смертельно-больным детям«Комсомолка» пообщалась с командой благотворительной организации «Время добрых» (подробнее)