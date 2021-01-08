В Донецке и Донецкой Народной Республике 9 января будет сплошная облачность, пойдет снег.По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до плюс 4 градусов.В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.В этот день почитается память святого апостола Стефана, который проповедовал, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Обычно этот день бывал морозным: «Пришел Стефан — на нем красный жупан». Наши предки заметили, что если в этот день снег валится с неба большими хлопьями, то в ближайшем будущем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.По прогнозам синоптиков, 10 января облака рассеются и станет несколько холоднее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Комсомолка» выяснила как связаны песня «Он вчера не вернулся из боя» и новогодние поздравленияТак получилось, что случайно удалось увидеть и узнать, что сослуживцы не забывают своих погибших друзей. Своего рода получились военные Деды Морозы и Снегурка ДНР. Но очень серьезные деды (Подробности)