Сегодня, 8 января, вечером вооруженные формирования Украины обстреляли из 120-миллиметровых минометов Яковлевку под Ясиноватой. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Огонь велся со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки. Всего было выпущено шесть мин, - сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ нанесли минометный удар по Ленинскому на юге ДНР. За прошедшие сутки украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по территории Республики семь боеприпасов. Под их огнем оказались Минеральное, Спартак и Яковлевка (вторые сутки под огнем). Противник пускал в ход гранатометы и стрелковое оружие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Херсонский сценарий»: В Донбассе украинские военные готовят диверсии на объектах жизнеобеспеченияУкраина задействовала диверсантов, которые в 2015 году подорвали опоры линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым (подробнее)