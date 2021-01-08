Вооруженные формирования Украины за неделю новогодних и рождественских праздников 30 раз нарушили «перемирие». Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.- ДНР зафиксировала 30 огневых провокаций и 6 фактов проведения украинскими военными инженерных работ по дооборудованию позиций в районе подконтрольных Киеву Авдеевки, Каменки, Павлополя и Водяного, - говорится в сообщении оборонного ведомства.Напомним, что в Донбассе действует перемирие, усиленное дополнительными мерами контроля над его соблюдением. Соответствующий документ запрещает применять любой вид оружия, стягивать технику, проводить диверсии, дооборудовать позиции и запускать беспилотники. Он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖКЕ:На Рождество Христово ВСУ трижды обстреляли ДНРПо огнем оказались Минеральное, Спартак и Яковлевка (подробнее)