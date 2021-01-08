Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по территории Республики семь боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Под огнем вооруженных формирований Украины оказались Минеральное, Спартак и Яковлевка (донецкое направление), - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.Напомним, что в Рождественский сочельник украинские боевики выпустили по территории Республики свыше сорока боеприпасов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Рождество в Донецке – 2021: фоторепортажРождественский сочельник в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Жители идут в храмы на богослужения (подробнее)