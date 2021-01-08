Командующий сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган отдал приказ о подготовке диверсионных групп для выведения из строя наиболее важных объектов жизнеобеспечения в Донбассе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.- В состав групп вошли диверсанты, которые в ноябре 2015 года осуществили подрыв опор линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.Осадчий предупредил, что сценарий, подобный херсонскому, киевские силовики попытаются реализовать в Донбассе этой зимой. Он призвал к бдительности жителей городов и сел, подконтрольных Украине.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«История большой беды маленького человечка»: 3-летний Леня Шкурко борется со смертельной болезньюНа лечение необходимо собрать 300 тысяч рублей (подробнее)