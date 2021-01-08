В Донбассе Служба безопасности Украины за неделю пресекла больше двадцати попыток вывоза краденного оружия и военного имущества ВСУ из зоны операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.- За прошедшую неделю на блокпостах «Луганской области» сотрудниками СБУ пресечено больше 20 попыток вывоза из зоны «ООС» похищенных в подразделениях ВСУ пистолетов, гранат, патронов, оптических прицелов, радиостанций и другого, - сказал он.Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что вооружение и боеприпасы, списанные как утраченные в ходе боевых действий или уничтоженные в результате пожаров, также вывозятся из Донбасса волонтерскими организациями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробнее)