Рождественские богослужения в Донецкой Народной Республике прошли в 140 храмах 7 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.- Седьмого января в 140 храмах, расположенных на территории 38 городов и сел Донецкой Народной Республики, состоялись праздничные богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова. В массовых торжествах приняли участие около 50 тысяч человек, - говорится в сообщении МВД.Охрану общественного порядка и безопасность жителей во время богослужений обеспечивали 360 полицейских. Они в полной мере справились с поставленными задачами и не допустили грубых нарушений порядка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробнее)