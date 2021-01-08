Сегодня, 8 января, вооруженные формирования Украины из минометов обстреляли юг Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Вооруженные формирования Украины выпустили в направлении Ленинского в общей сложности восемь мин калибром 120- и 82 миллиметра. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву Водяного, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по территории Республики семь боеприпасов. Под их огнем оказались Минеральное, Спартак и Яковлевка. Противник пускал в ход гранатометы и стрелковое оружие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробнее)