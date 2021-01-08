Вчера, 7 января, без центрального отопления и горячей воды остались жители 157 многоквартирных жилых домов на улице Ионина, что в Киевском районе Донецка. Виной всему - остановка работы котельной из-за проблем с сетевым насосом.- На данный момент аварийно-восстановительные работы окончены, производится заполнение тепловой сети. Подача горячего водоснабжения воды и теплоносителя в дома возобновится сегодня, 8 января, с 14.00, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.По данным Министерства строительства и ЖКХ, на сегодня в ДНР в обычном режиме работают 1 116 котельных. Но в связи с износом инфраструктуры и жилого фонда имеют место локальные аварийные ситуации на внутренних и внешних сетях, которые коммунальные службы стараются оперативно устранять.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Рождество в Донецке – 2021: фоторепортажРождественский сочельник в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Жители идут в храмы на богослужения (подробнее)