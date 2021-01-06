В ночь с 6 на 7 января встречают Рождество Христово. Тогда же завершается 40-дневный Рождественский пост. Многие жители идут в храмы на богослужения. Службы проходят и в прифронтовых храмах.Всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка началось в 16.00.В своем Рождественском послании митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион сказал, что многие дети, готовясь к празднованию Рождества ощущают в этом празднике какое-то необычайное тепло.- Детское сердце очень чутко видит в пришествии Сына Божия в мир любовь и заботу о людях. Потому, видя Божественное участие в нашей жизни, мы должны не забывать о взаимопомощи, посильной поддержке и небезразличии друг ко другу. Ушедший год продемонстрировал, как остро нуждается в этом наше общество, - отметил Иларион.Митрополит Донецкий и Мариупольский с своем послании сказал, что забота о ближнем, как показала практика, может выражаться в предельно простых соблюдениях рекомендаций наших героев современности – врачей, жертвенно пекущихся о здоровье своих соотечественников. Также он отметил, что даже в трудных обстоятельствах мы не должны отчаиваться.