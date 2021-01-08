От коронавируса в ЛНР за сутки умерли три человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики.- С начала пандемии COVID-19 медики Республики зарегистрировали 190 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении Минздрава.За все время коронавирус в ЛНР выявили у 2 231 человека.- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1827 человек, - добавили чиновники. Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«История большой беды маленького человечка»: 3-летний Леня Шкурко борется со смертельной болезньюНа лечение необходимо собрать 300 тысяч рублей (подробнее)