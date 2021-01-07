В пятницу, 8 января, возобновит работу контрольно-пропускной пункт на линии разграничения «Еленовка», расположенный под Донецком. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.- Пропуск жителей будет осуществляться с 09.00 до 16.30, - говорится в сообщении.В штабе отметили, что для выезда из ДНР необходима регистрация на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба по коронавирусу.Въезжающие по гумкоридору граждане должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара.При желании можно платно сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП и в случае отрицательного результата ограничиться самоизоляцией на дому.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраинский социальный министр обманула жителей ЛНР, когда пообещала оформлять пенсии прямо на КПВВПравозащитники раскритиковали заявление Марины Лазебной (подробности)