Погода в Донецке 8 января в течение дня будет облачной. Накануне ночью пойдет дождь. А вечером ожидается уже дождь со снегом. Днем осадков не будет.Температура воздуха в этот день будет колебаться от 0 до +6 градусов тепла. Ветер будет дуть в западном и юго-западном направлениях со скоростью 2 – 6 метров в секунду. В первой половине дня возможны порывы ветра до 11 метров в секунду.Народный прогноз погоды. 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. В народе этот день называют Бабьи каши. Для предсказания погоды нужно наблюдать за солнцем и птицами. Если около солнца появлялась светлая полоса, то это предвещало снег. Когда синица с утра пищит, тогда быть морозу ночью, а вороны и галки галдят к снегопаду и метели.Читайте такжеРождество в Донецке – 2021: фоторепортажРождественский сочельник в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Жители идут в храмы на богослужения (подробнее)