7 января в Донецке состоялся большой рождественский концерт «Музыка Рождества». Его провели на сцене столичного государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.— Поздравляю всех с Рождеством – праздником мечты и детства. Я желаю всем здоровья, мира, благополучия, добра и счастья. С Рождеством! — поздравил соотечественников министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков.Режиссировал концерт в этом году народный артист ДНР Евгений Денисенко. Отличное настроение и праздничную атмосферу для зрителей создал Молодежный оркестр народных инструментов Донецкой филармонии, а также вокальные и хореографические номера заслуженного государственного балетного ансамбля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество в Донецке – 2021: фоторепортажРождественский сочельник в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Жители идут в храмы на богослужения (подробнее)