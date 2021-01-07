Сотрудник службы безопасности Украины передал правоохранителям Луганской Народной Республики информацию о коррупционных действиях своего коллеги – Кононова, который в 2012 году был начальником 3-го отдела Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Луганской области.Украинский спецслужбист рассказал, что Кононов замял дело, открытое за хранение и перевозку наркотиков и помог главной фигурантке уголовного производства Зинаиде Писковой избежать ответственности.- В дальнейшем Кононов оказывал Писковой непосредственное содействие в деятельности, связанной с оборотом наркотиков, за систематически получаемые от нее суммы денежного вознаграждения, - рассказал полицейским Республики сотрудник СБУ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраинский социальный министр обманула жителей ЛНР, когда пообещала оформлять пенсии прямо на КПППравозащитники раскритиковали заявление Марины Лазебной (подробности)