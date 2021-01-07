Украинские вооруженные формирования разместили пять единиц бронетехники рядом с жилым сектором Попасной и Лобачева. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.По данным разведки оборонного ведомства в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечено нахождение трех бронетранспортеров вблизи населенного пункта Попасная, а в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – двух боевых бронированных машин.- Указанные факты подтверждаются отчётом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января, - сообщили в Народной милиции ЛНР, отметив, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта допмер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраинский социальный министр обманула жителей ЛНР, когда пообещала оформлять пенсии прямо на КПППравозащитники раскритиковали заявление Марины Лазебной (подробности)