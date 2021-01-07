Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей государства с праздником Рождества Христова. Текст поздравления опубликован на официальном сайте руководителя ДНР.- Рождественские дни объединяют нас вокруг дорогих нам ценностей, вдохновляя на великодушные добрые поступки, - сказал Пушилин.Денис Владимирович отметил, что в это время нам предоставляется уникальная возможность замедлить темп жизни и подумать над тем, что действительно важно и дорого.- Сегодняшнее торжество мы традиционно проводим в семейном кругу среди родных и близких людей, обмениваемся теплыми поздравлениями. Это очень простые, но такие необходимые пожелания здоровья, добра, счастья, мира, - говорится в тексте поздравления. - Я желаю вам реализации всех намеченных планов и воплощения заветных желаний. Пусть в вашей жизни будет больше счастливых моментов и поводов для радости – за себя, своих близких и наш родной Донбасс!