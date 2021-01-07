В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у 38 жителей.Всего на 09.00 7 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2202.Отмечается, что за сутки выписано 33 человека.Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 1812 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 187 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.Лечение продолжают 390 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрезидент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева навестила детей в больнице ЛуганскаОна приехала в рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» (подробности)