Очередной коррупционный скандал потряс украинскую армию, которая оккупировала Донбасс. В Артемовске (переименован в Бахмут) подрядчики украли 3 миллиона гривен (7,8 миллиона рублей), выделенных на строительство военных казарм.В офисе генерального прокурора Украины рассказали, что в 2018 году при строительстве четырех казарм руководители подрядных предприятий внесли в акты приемки недостоверные сведения. Были завышены объемы работ, которые фактически предприятия не выполняли.Трем руководителям фирм-подрядчиков сообщили о подозрении в совершении преступления по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Горе-строители могут загреметь в тюрьму на срок до 12 лет.Впрочем, самое интересное будет впереди. Сейчас проверяют причастность военных начальников к совершению этой махинации. Ведь без банального отката подрядчики вряд ли бы дерзнули значительно завысить стоимость работ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВиталий Киселев: Американцы так запугали украинских военных в Донбассе, что те даже не распаковывают тепловизоры из СШАВедущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП» о проверках, которые прошли в бригадах ВСУ (подробнее)