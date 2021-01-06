В Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщили о подрыве грузовика с минами в районе поселка Талаковка.- Произошел подрыв автомобиля «КрАЗ» во время доставки 120 и 82 мм мин на позиции 36-й бригады морской пехоты ВСУ, – говорится в сообщении НМ.Отметим, что Талаковка находится недалеко от Мариуполя на дороге, ведущей на контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) «Октябрь — Гнутово», который сейчас не работает.Тем временем, сегодня днем наблюдатели представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) насчитали восемь взрывов в районе КПВВ – рядом с поселком Павлополь. Украинские военные, нарушая меры дополнительного контроля за прекращением огня, активно проводят инженерные работы по оборудованию позиций.Также сегодня утром зафиксированы взрывы в районе села Водяное под Мариуполем и вблизи Авдеевки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНакануне Рождества украинские военные открыли мощный огонь из минометов по ДонецкуМинометный удар был нанесен по району бывшего аэропорта столицы ДНР (подробнее)