Сегодня, 6 января, утром ВСУ обстреляли из минометов север Донецка, выпустив за считанные минуты 25 мин. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- В 08:35 в направлении терминала донецкого аэропорта выпущено 19 мин калибром 120 мм и шесть мин калибром 82 мм, — сказано в сообщении.Огонь по территории бывшего аэровокзала велся из села Опытное возле Авдеевки. Там находятся позиции 56-й бригады ВСУ. Информация о пострадавших и новых разрушениях уточняется.Неспокойно сегодня и в других районах ДНР. В частности, в 07:30 по селу Коминтерново на юге Республики было выпущено 4 гранаты из АГС.Отметим, что для украинских вояк стало «традицией» обстреливать Республики в канун и во время больших православных праздников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина собирается ввести в Донбассе «желтый режим»Украинским силовикам дадут особые полномочия в отношении населения (подробнее)