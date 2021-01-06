В подконтрольном Киеву селе Благодатное Великоновоселковского района от взрыва боеприпаса был ранен 16-летний подросток.- Подросток, 2004 года рождения, пытался распилить взрывоопасный предмет, в результате произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести, – рассказали в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.Ежегодно в военном Донбассе десятки жителей по обе стороны линии разграничения получают ранения и даже гибнут, когда пытаются разобрать боеприпасы.В частности, полтора месяца назад в Шахтерске на территории ДНР трое детей и их отчим получили ранения различной степени тяжести. 30-летний мужчина нашел корпус гранатометного выстрела и принес его домой. Вечером он позвал детей во двор дома. Там вставил боеприпас в землю и поджег. Вместо ожидаемого «фейерверка» произошел взрыв. Осколочные ранения получили все четверо, а двухлетний ребенок лишился одного глаза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРешил устроить фейерверк: в Шахтерске мужчина и трое детей получили ранения от взрыва боеприпасаМестный житель принес домой корпус гранатометного выстрела (подробнее)