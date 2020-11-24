Решил устроить фейерверк: в Шахтерске мужчина и трое детей получили ранения от взрыва боеприпаса

О найденных боеприпасах нужно сообщать в МЧС и полицию. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Шахтерске трое детей и их отчим получили ранения различной степени тяжести из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

- 30-летний мужчина обнаружил корпус гранатометного выстрела и принес его домой. Вечером он достал из портфеля находку, вышел во двор дома и позвал троих несовершеннолетних детей. Мужчина вкрутил боеприпас в землю и поджог. Вместо ожидаемого «фейерверка» произошел взрыв, в результате которого отчим и дети получили осколочные ранения. В результате травмы двухлетний ребенок лишился одного глаза, - говорится в сообщении.

Следователи Шахтерского горотдела МВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 1 статьи 119 УК ДНР (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

В этой трагедии поражает глупость (если не сказать большего) взрослого человека. За шесть с половиной лет войны в Донбассе мужчина так и не понял, как надо обращаться с найденными боеприпасами.

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