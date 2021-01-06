В пятницу, 8 января, возобновится пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Пункт будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса напомнили о правилах, по которым работает гуманитарный коридор. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.Прибывшие жители заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19 или проходят платное тестирование на КПВВ. В случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на самоизоляцию на дому по месту пребывания А в случае положительного результата – направляются в больничный стационар для дальнейшего обследования.Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему людей пропускают два раза в неделю – в понедельник и пятницу. В минувший понедельник КПВВ в обе стороны пересекли 132 человека и 32 автомобиля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдем за паспортами РФ! Как чинили маску и спасали мужиков от выпивкиВпечатления и советы от новоиспеченной гражданки Российской Федерации (подробнее)