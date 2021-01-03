О поездках за паспортами \\"КП\\" давала разъяснения депутат НС Анастасия Селиванова. Сейчас свои рекомендации представляет жительница Донецка Марина, которая только что вернулась из «паспортного тура».Подавать документы отвели за рукуКогда я прочла в «Комсомолке» записки донецкого предпринимателя, который оформлял паспорт ДНР еще в самом начале ажиотажа, то поняла, что никогда не смогу получить республиканский паспорт. Ночные бдения со списками под миграционками, не по форме сделанные ксерокопии и фото, ошибки в фамилии и т.д. – все это подробно описал предприниматель. Людей заворачивали с порога обратно. Но с тех пор очередь стала электронной, в копировальных центрах научились правильно делать ксерокопии, фотографы – фотографии, а юристы – разъяснения. Появились в продаже гелевые ручки черного цвета и прозрачные папки. Одна беда – очередь тянется до 2024 года.Тем не менее, я все оттягивала момент подачи документов, пока подруга не добыла мне талон буквально на завтра и не отвела в миграционку за руку. Паспорт получила, а подать на российский оказалось гораздо проще. Прошло чуть больше месяца, позвонили и пригласили в поездку в поселок Куйбышево.Самое трудное – добраться до миграционкиВесь вечер перед поездкой я «убила» на разговоры со службами такси. Вызывать машину на 5.00 (к концу комендантского часа) нужно накануне вечером. Диспетчер связывается с таксистом, который может приехать в столь ранний час и вам перезванивает уже сам таксист. Не все из них адекватные. Потому что только неадекватный человек, зная, что вы отправляетесь за паспортом, и автобус ждать не будет, может заявить : «Ну не знаю… Может и приеду, но не факт!»Конечно, я подстраховалась, и к пяти утра их собралось трое. Я выбрала того, кто приехал первым, отменила заказы остальным, и под их громкие проклятия двинулась в путь.Тариф на раннюю поездку обычный, но есть службы, которые сразу говорят, что заплатить придется на 50% больше.Совет: Приезжать нужно к 5.30. Потому что автобус отправляется не в 6.00, как говорят в кол – центре, а максимум в 5.50. И лучше договариваться со знакомыми, а не со службами такси.Нелегкая доля пассажираВодитель нам попался суровый, явно из бывших военных. Он заставил всех натянуть маски по форме – то есть, чтоб не болталась на подбородке, а прикрывала пол - лица, одеть перчатки и раздал крохотные талончики. Их нужно было заполнить в пути и отдать вместе с паспортом ДНР на республиканской таможне. Помимо Ф.И.О. и прочего, нужно вписать IMEI телефона. А сделать это в полутьме и в лавирующем между ямами по гололеду автобусе сложно.Совет: Запишите его еще дома, и берите, если едите в РФ. Требуют IMEI только на таможне ДНР.Куйбышево находится неподалеку от пункта пропуска Мариновка. На лобовом стекле нашего автобуса висела огромная табличка: «Специальный рейс», везде пропускали быстро. Но так бывает не всегда.Заметила, что одна дама нарядилась в сапоги на высоком каблуке, и то снимали их, замерзала, надевала снова. Тяжело давался переезд и двум парням в офисных костюмах. Они все время пытались размяться, развязали галстуки, но это не помогало.И отдельная тема – маски. Их нужно взять как минимум две. У одного пожилого мужчины лопнула резинка, и он всю дорогу пытался ее как – то «пристроить» на лицо – наматывал резинку на ухо, пытался примотать проволокой, которую нашел у себя в сумке… Когда на остановках водитель осматривал салон – он зажимал оборванную резинку зубами.Сидели они с дамой, которая снимала и надевала сапоги, через проход. Таким образом, в центральной части автобуса было постоянное «броуновское движение».Совет: Комфортно чувствовали себя те пассажиры, кто поехал в теплой спортивной одежде. Запасная маска нужна обязательно! Причем, дома нужно подобрать такие, чтоб резинки «не выворачивали уши». Лично у меня после тугих резинок, было впечатление, что уши «заломились» как у вислоухого британского котика и вряд ли выровняются.«Но надо собраться!»Мы ехали по мокрой и скользкой дороге медленно. Тем не менее, в 8.45 уже стояли перед входом в Миграционный отдел.Водитель дал инструктаж:- Если хотите пройти в здание быстро – оставьте сумки здесь. Сегодня не базарный день, я не пойду продавать ваши вещи, – без тени улыбки вещал он. – Возьмите кошельки, телефоны, если не доверяете, паспорта ДНР, и удачи!- А почему сумку взять нельзя? – Возмутилась дама на каблуках.- Да потому что сумки будут досматривать! – Рявкнул водитель. – Это не быстро. А сейчас придет другой автобус, время затянется. Если смешаемся с теми пассажирами – быстро домой не уедем.Еще он грозно заявил, что не будет ждать тех, кто пойдет по магазинам, в налоговую, просто погулять по городку. Как только выйдет последний обладатель паспорта – мы двинемся домой!Совет: Сумку оставьте, а вот воду возьмите обязательно.По приказу водителя, первыми в миграционку заходят женщины (хотя заметила – он чуть было не произнес «бабы», но вовремя осекся). Мы выстроились в очередь под моросящим холодным дождем. Но были не первыми – перед нами стояли еще человек пять.- Первыми идут «самоходы!» - Скомандовал охранник.То есть, это те пятеро, что стояли перед нами. Потом пришла и наша очередь. Досмотр действительно прошел быстро – все сумки были в автобусе.Я не взяла воду и сильно пожалела. Нас завели в зал ожидания, который был полон, и сколько там можно просидеть – не известно. Но был и другой неприятный момент. Сотрудник сказал, что нужно снять кольца – будут снимать отпечатки.Совет: Сделать это лучше дома, потому что если руки отекут в дороге – снять кольца крайне сложно. Лично я чуть ли не с кожей снимала свою обручалку, буквально отвинчивая кольцо как гайку. Маленькая расческа в кармане не помешает. Потому что когда я сняла шапку – то даже не стала смотреть на экран ноутбука – какая фотография получилась . Чтобы этот ужас не приснился ночью.Работают сотрудники миграционки быстро и четко. Не в обиду, но нашим еще учиться и учиться. Дактилоскопические сканеры – на каждом столе. С грустью вспомнила, как в нашей районной миграционке такой сканер только получили перед моим визитом, на скорую руку обучили работать на нем сотрудника и он кричал мне:- Да расслабьте же вы мизинец! Я откатать его не могу. Уже очередь собралась!- Как расслабить, если я не могу его напрячь? – Не выдержала я.Тут таких проблем не возникло. Ну а самый приятный момент – присяга, которую мы произносили хором и получение паспортов. Правда, одна женщина вдруг засуетилась – получила паспорт РФ, загран, но потеряла ДНР. Нашли с трудом.Совет: Все понимают – мы не спали ночь, дорога не из легких, но нужно собраться, быть максимально бдительным, следить за документами и внимательно, при сотруднике, сверить данные в паспорте. Исправить потом крайне сложно!Дорога домойТе, кто выходил с паспортом, садились в автобус и облегченно выдыхали, поздравляли друг друга, перекусывали.Совет: В близлежащие пункты (Покровское, Матвеев-Курган, Куйбышево) лучше всего брать с собой питьевой йогурт, пару бананов, мандарины, небольшой бутерброд, обязательно воду. Ну а в самый дальний ( Родионово-Несветайская слобода ) «паек» нужно усилить раза в два.Мы были безмерно благодарны нашему суровому водителю, который запретил пассажирам разбегаться по городку. Парни на галерке (те, что в костюмах) предлагали соседним пассажирам пойти купить крепенького и отметить. Люди боялись отстать от автобуса и отказывались.Совет: Отмечать сие событие лучше дома. Были случаи, когда мужчины уходили в магазины неподалеку от российских миграционок и исчезали. Водитель и пассажиры ждали, негодуя от такой безалаберности. И хорошо, что они возвращались скоро. Иногда заблудившуюся компанию ждали часами.Приехав в Донецк, многие пассажиры с радостью сняли маски и пошли пешком, чтоб подышать донецким воздухом уже российского гражданина. Непередаваемое ощущение! Но мне его немного испортила женщина – таксист, которая везла домой.- И зачем вам этот паспорт? Просто объясните, - провокационно спросила она.В двух словах это не объяснить. Лично для меня это просто возвращение домой. Не в квартиру неподалеку от передовой, а именно ДОМОЙ.Совет: Не слушайте пораженцев, а верьте в то, что все, что мы делали – было не зря!