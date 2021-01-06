На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» украинские пограничники обнаружили старинные иконы и книги у мужчины, который направлялся в ЛНР.По информации Госпогранслужбы Украины, стражи кордона нашли в сумке 57-летнего жителя Брянки икону Святой Феодоры (1800 г.), книги «Лукреций о природе вещей» (1913 г.), «Географический атлас» (1890 г.) и «Псалтирь» (1898 г.), а также икону Иисуса Христа. Разрешения от Координационного центра на перемещение такого рода вещей у мужчины не было.Пограничники посчитали, что иконы и книги могут представлять историческую и культурную ценность. Их запрещено перемещать через кордон, которым Украина первой отгородилась от республик Донбасса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Горловке сгорел Свято-Васильевский храмОб этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько (подробнее)