Вечером 5 января пожар уничтожил храм святителя Василия Великого в горловском поселке Кондратьевка. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.- В 22:00 пожар полностью уничтожил Свято-Васильевский храм Василия Великого в Кондратьевке, – отметил Приходько.Он уточнил, что пострадавших нет. Причину пожара устанавливают эксперты.В пресс-службе МЧС ДНР сообщили, что огонь уничтожил кровлю и перекрытие на площади 375 квадратных метров, 7 оконных блоков, 3 дверных блока, церковное имущество, повредил 3 купола.Храм святителя Василия Великого в поселке Кондратьевка в Калининском районе Горловки был открыт в 1998 году в приспособленном помещении бывшего магазина на улице Вересаева. При храме работала библиотека. Проводились занятия детской воскресной школы.В 2017 году благодаря помощи местных предпринимателей храм впервые украсился семью колоколами. Вес самого большого составляет 130 килограммов. Колокола были изготовлены мастерами предприятия «Благовест» и проделали долгий и непростой путь — их везли из Киева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты раскрыли причины крупных аварий на шахтах ДНРЗа прошедший год на шахтах Республики произошло четыре крупных аварии (подробнее)