В ЛНР за минувшие сутки пятеро жителей умерли от COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2164. За последние сутки – 31. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1794 человека. Из них за сутки - 17, - говорится в сообщении.В то же время за минувший день пятеро жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 187 человек.Тем временем, в ЛНР запретили проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрезидент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева навестила детей в больнице ЛуганскаОна приехала в рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» (подробнее)