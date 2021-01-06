До 20 января в ДНР проведут учет всех личных подсобных хозяйств. Представители местных властей собираются обойти и опросить собственников.- Ко мне уже приходили, - говорит жительница Покровки Лидия. – Посмотрели домовую книгу. Кто прописан и реально проживает. Интересовались, какое у меня хозяйство, есть ли живность.Проверки связаны с тем, что 1 января вступил в силу Закон ДНР № 214-IIHC от 20.11.2020 «О личном подсобном хозяйстве». В документе говорится, что личное подсобное хозяйство (ЛПХ) — это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Им хозяин занимается индивидуально или вместе с семьей в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном для этих целей. ЛПХ ведется на площади не более 2 гектаров.Таким образом, человек работает на себя, а продукция является его собственностью. Хозяин может продать излишки, не претендуя на ведение предпринимательской деятельности.Жителям, которые имеют подворье, в том числе и в городе, важно ознакомиться с документом, чтобы знать свои права и обязанности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОСАГО в ДНР: штрафовать за отсутствие полиса начнут после изменения законаПри принятии закона возникли юридические и технические вопросы (подробнее)