В Донецке и Донецкой Народной Республике 6 января будет стоять облачная погода. Утром пойдет снег, но к полудню он прекратится. Весь оставшийся день пройдет без осадков.По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс двух градусов.В течение суток ветер будет дуть в южном направлении от 3 до 6 метров в секунду.6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. Также с этого дня наступают Рождественские морозы. Если в этот день тепло, то весна будет холодной; а метель указывает на хороший урожай пшеницы. Когда на сочельник идет снегопад, то можно ждать процветания хозяйства в новому году, а мороз – в семье будет совет да любовь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак встречают Новый Год на передовойВоенные рассказали «Комсомолке» как встретили Новый 2021 Год на фронте (подробнее)