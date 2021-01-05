В Луганской Народной Республики основали медиахолдинг под названием «Луганьмедиа». В него входят все региональные средства массовой информации. Об этом заявили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.Сообщается, что необходимость реорганизации была вызвана тем, что система управления, доставшаяся нам в наследство от Украины – огромный административный аппарат, ограниченное количество сотрудников творческих специальностей, себя исчерпала.- Средствам массовой информации необходимы полноценные редакции, полноценные творческие коллективы, - заявил первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.Теперь под именем «Луганьмедиа» работает 15 местных еженедельных газет, шесть телеканалов, две радиостанции и 14 сетевых изданий. Телевещание по прежнему будет осуществляться как на территорию Республики, так и подконтрольную Киеву территорию.Читайте такжеОСАГО в ДНР: штрафовать за отсутствие полиса начнут после изменения законаПри принятии закона возникли юридические и технические вопросы (подробнее)