Украинская сторона продолжает нарушать всевозможные соглашения и договоренности. У линии соприкосновения в Станице Луганской в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины зафиксировано нахождение двух боевых бронированных машин. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван ФилипоненкоПредставитель оборонного ведомства также отметил, что факт размещения техники в данном районе подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 4 января.Добавим, что такие действия рассматриваются, как нарушение одного из условий документа о дополнительных мерах контроля перемирия, которое заключили стороны конфликта еще 27 июля прошлого года.Читайте такжеКак встречают Новый Год на передовойВоенные рассказали «Комсомолке» как встретили Новый 2021 Год на фронте (подробнее)