Общественная организация «Молодая Республика» предлагает жителям Донецкой Народной Республики начать год с добрых дел. Активисты запустили праздничный марафон «Топ-5 добрых дел». Участники должны выполнить пять заданий из предоставленного списка и поделиться им в социальных сетях. В конце акции будут выбраны победители, которые получат особые призы от организации.- Выбери 5 пунктов из предоставленного чек-листа, чтобы выполнить их самому или с друзьями. Выбери номинацию для участия и опубликуй на странице «ВКонтакте» пост с тематическими хештегами, — говорится в сообщении пресс-службы организаторов.Участвовать можно в одиночку, от имени студентов вузов или в составе местного штаба «Молодой Республики». Всего в списке с добрыми делами 15 позиций. Детали акции можно прочесть по активной ссылке.Читайте такжеПрезидент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева навестила детей в больнице ЛуганскаОна приехала в рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» (подробнее)