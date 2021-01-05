За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины в Донбассе трижды открыли огонь по населенным пунктам Республики. Под обстрелом оказали районы Спартака, Минерального и Ленинского. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие. Украина выпустила по Республике пять боеприпасов. Количество боеприпасов калибром меньше 12.7 миллиметров в общую статистику не входит.Также были зафиксированы нарушения дополнительных мер контроля перемирия. Произошло два взрыва в населенных пунктах Каменка и Водяное. По предварительной информации, взрывы произошли во время проведения инженерных работ.Читайте такжеУкраина открыла огонь по северному пригороду ДонецкаПод обстрелом оказалось село Спартак (подробнее)