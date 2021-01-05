Около восьми часов утра украинские боевики в Донбассе открыли огонь по населенному пункту Донецкой Народной Республики. Обстрел велся по окрестностям села Спартак, что находится севернее Донецка. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что обстрел велся из Авдеевки. Украинскими военными было выпущено 5 гранат. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди гражданских не уточнялась.Ранее Народная милиция сообщала, что по информации источника, украинским силовикам собираются дать особые полномочия в отношении мирного населения, на временно подконтрольной Киеву территории. Власти Украины хотят ввести в Донбассе «желтый режим».Читайте такжеУкраина собирается ввести в Донбассе «желтый режим»Украинским силовикам дадут особые полномочия в отношении населения (подробнее)