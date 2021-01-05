Центральный водопроводный узел Донецка будет временно приостановлен из-за аварийных ремонтных работ. В некоторых районах города прекратится подача холодной воды. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на «Компанию «Вода Донбасса»».- Подача холодной воды будет прекращена на период проведения работ, — говорится в сообщении.Холодной воды временно не будет в Ворошиловском районе и частично в Киевском и Калининском районах.Напомним, ранее из-за непогоды была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Однако после проведения ремонтных работ подача воды возобновилась в полном объеме.Читайте такжеРаскопки древних поселений: В главном музее Донецка выставят каменный календарь второго тысячелетия до нашей эрыВ краеведческом музее открывается новый зал с артефактами эпохи палеометалла (подробнее)