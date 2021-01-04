В Донецком республиканском краеведческом музее в ближайшее время откроется новый экспозиционный зал «Человек и металл. Наш край в эпоху меди и бронзы».- Новая экспозиция является продолжением предыдущего зала «Человек и кремень. Освоение края в каменном веке» и посвящена истории донецкого края в эпоху меди-бронзы (конец IV – конец II тысячелетия до нашей эры). В это время на территории нашего края проживала целая группа индоевропейских народов, история которых восстанавливается на основе изучения археологических памятников, - сообщили в музее.Экспозиция будет состоять из двух зон. Первая включит материалы погребальных комплексов основных археологических культур бронзового века: ямной, катакомбной, бабинской и срубной. Во второй зоне разместят материалы раскопок поселений.- Ярким украшением зала станут макет курганной архитектуры народов, проживавших на нашей территории в эпоху бронзы и каменный календарь, относящийся ко второй половине II тысячелетия до нашей эры, обнаруженный во время раскопок одного из курганов экспедицией Донецкого краеведческого музея, - рассказали в учреждении.Музей намерен открыть три зала по истории Донбасса – от первобытного времени до средневековья. Первый из них был открыт в декабре 2019 года.Донецкий краеведческий музей создан в 1924 году. На сегодня в его состав входят Военно-исторический музей Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс «Саур-Могила». В фондах насчитывается больше 150 000 экспонатов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Этот год даст новые возможности» - Астролог рассказала, что может ждать Республику в 2021 годуГод Быка хорош для тех, кто намерен упорно трудиться (подробнее)