Профессиональный астролог Татьяна Авсеенкова сделала прогноз на 2021 год. В интервью «Комсомолке» она рассказала, что в год Быка, как правило, стартуют длительные программы по выходу из кризиса.- Наступающий год создаст спокойную, рабочую атмосферу с самого начала. Длительная раскачка не потребуется, - считает астролог.- Наша Республика рождена 11 мая 2014 года. Что можно ожидать в 2021 году человеку или государству, рожденному в этот день?- У нашей Республики появляется отличный шанс «перезагрузиться» и начать новый этап своей долгой жизни. Это будет яркий год, который даст молодой Республике новые возможности для того, чтобы прочно стать на ноги.Читайте такжеЧего ожидать дончанам от года Быка?Об этом «Комсомолке» рассказала профессиональный астролог Татьяна Авсеенкова (подробнее)