Медики Луганской Народной Республики обновили статистику по числу больных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки Covid-19 выявили еще у 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.- Всего по состоянию на 09.00 4 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Республики – 2 133, - говорится в сообщении.При этом 1 777 пациентов с таким диагнозом уже перебороли болезнь. После получения двух отрицательных тестов на Covid-19 они были выписаны из медучреждений.Напомним, в Республике действуют меры для противодействия распространения коронавирусной инфекции.Читайте такжеПрезидент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева навестила детей в больнице ЛуганскаОна приехала в рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» (подробнее)