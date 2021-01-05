Около 750 детей Донбасса за время войны получили помощь в лечении от представителей международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».- Начиная с 2014 года представители Доктора Лизы оказали нам огромную помощь в организации медицинской помощи детям, которые находились в тяжелом состоянии, - сообщила главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая. Накануне Рождества к детям, которые находятся на лечении в этой больнице, приехала президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Она вручила ребятам подарки и пообщалась с руководством учреждения.Главный врач детской больницы добавила, что российские общественники помогают и в обучении медперсонала. За спасенные жизни детей представители Доктора Лизы получили благодарность от Правительства Республики.Читайте такжеЗа время войны в Донбассе стало больше детей с психическими отклонениями«Комсомолка» побывала в донецком интернате для особенных детей, чье уникальное здание разрушила снарядами Украина (подробнее)