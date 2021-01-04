В Донецке и Донецкой Народной Республике 5 января будет переменная облачность. Без осадков.По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного.В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.В этот день почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: «Пришел Федул, ветер подул» - это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября - 6 января).По прогнозам синоптиков, 6 января температурный фон сохранится прежним, пойдет снег.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Раскопки древних поселений: В главном музее Донецка выставят каменный календарь второго тысячелетия до нашей эрыВ краеведческом музее открывается новый зал с артефактами эпохи палеометалла (подробнее)