В Луганске специалисты аварийно-спасательной службы и городских коммунальных предприятий на прошлой неделе по обращениям жителей ликвидировали последствия 67 процентов аварийных ситуаций на коммунальных объектах. Об этом сегодня сообщил начальник службы Александр Летун.- Поступили 434 аварийные заявки за неделю, 290 отработали, еще 144 остаются в работе, - рассказал он.Кроме того, по его словам, в Луганске за прошедшую неделю коммунальщики удалили и обрезали восемь аварийных деревьев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За время войны в Донбассе стало больше детей с психическими отклонениями«Комсомолка» побывала в донецком интернате для особенных детей, чье уникальное здание разрушила снарядами Украина (подробности)