Прибывшая в Луганск президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева получила благодарность от председателя Правительства ЛНР Сергея Козлова. В здании Минздрава был передан подарок с изображением государственных символов Республики и благодарность «за неоценимую помощь, милосердие и сострадание, истинное проявление человечности и гуманизма, за спасенные жизни детей Донбасса».- Спасибо вам огромное за вашу помощь по тем детям, которых мы направляли на лечение в Россию, которые вернулись к нам здоровые или на пути к здоровью. Спасибо за то, что помогаете нам и слышите проблему каждого ребенка, - поблагодарила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она выразила уверенность, что в будущем взаимодействие между Республикой и «Справедливой помощью Доктора Лизы» в вопросах лечения детей будет только расширяться. \\\\ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева навестила детей в больнице ЛуганскаОна приехала в рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» (подробнее)