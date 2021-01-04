Военные ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и выходить на дежурство на передовые позиции. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.- Из-за стремительно растущего некомплекта личного состава, вызванного эпидемией коронавируса, в 10-м отдельном мотопехотном батальоне 59-й бригады ВСУ некоторые военные несут боевое дежурство бессменно по четверо суток.В связи с этим отмечается снижение морально-психологического состояния боевиков, выражающееся в отказе выполнять приказы своих командиров и нежелании выходить на дежурство.По данным Филипоненко, с 1 по 4 января пятеро военнослужащих 10-го батальона 59-й бригады подали рапорта на увольнение из рядов украинской армии.