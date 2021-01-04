В Министерстве связи ДНР сообщили, что запуск в тестовом режиме новой передающей станции для расширения зоны покрытия республиканского телевидения и радио в Приазовье намечен на начало 2021 года.- Жители юга Республики получат качественный сигнал сорока телеканалов и шести республиканских радиостанций, - сообщили Донецкому агентству новостей в Минсвязи.Сейчас идет строительство башни связи и здания телерадиопередающей станции, в то время как уже приобретено все необходимое оборудование.Ранее министр связи Игорь Халепа заявлял, что реализация этого проекта позволит расширить зону вещания и улучшить качество сигнала не только в Республике, но и в подконтрольном Киеву Донбассе. Летом прошлого года Правительство для этого выделило 65 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Раскопки древних поселений: В главном музее Донецка выставят каменный календарь второго тысячелетия до нашей эрыВ краеведческом музее открывается новый зал с артефактами эпохи палеометалла (подробнее)