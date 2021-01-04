В Донбассе больше десяти военных одной из бригад ВСУ за сутки заболели коронавирусом. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Наиболее тяжелая эпидобстановка, по данным разведки, сложилась в подразделениях 59-й бригады.- Только за прошедшие сутки подтвержден факт заболевания четырнадцати боевиков 59-й бригады. Ее командир Шаповалов продолжает скрывать реальное количество инфицированных от командования, - сообщил Иван Филипоненко.Он пояснил, что рост заболеваемости киевских силовиков ковидом спровоцирован игнорированием командованием мер профилактики.В рядах украинской армии так и не выработан механизм по предотвращению распространения новой инфекции. Зачастую у военнослужащих нет защитных масок и средств дезинфекции рук.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Украинский военный застрелил сослуживца за русский языкВ Народной милиции ЛНР заявили, что в ВСУ накаляется «градус» конфликтности (подробнее)