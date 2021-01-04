От коронавируса в ЛНР за все время вылечились 1777 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.- Всего по состоянию на 4 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2133, - говорится в сообщении.Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1777 человек.Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Народной милиции ДНР обратились к ЗеленскомуОбращение опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства (подробнее)